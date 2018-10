EU und Vietnam haben heute ein VPA unterzeichnet

Im Verlauf des EU-ASEM Gipfels haben die EU und Vietnam heute in Brüssel das schon seit längerer Zeit vorbereitete Voluntary Partnership Agreement (VPA) für den EU-Aktionsplan Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) unterzeichnet. Eine grundsätzliche Einigung war bereits im November 2016 erreicht. Der damals vereinbarte Vertragstext war im Mai 2017 paraphiert worden. In dem nachfolgenden Implementierungsprozess hat Vietnam die im VPA vereinbarten Strukturen zu Überwachung der Legalität von Hölzern aufgebaut und überprüft. Mit dem jetzt unterzeichneten VPA und der damit möglichen FLEGT-Lizenzierung soll der Handel mit Produkten aus illegal eingeschlagen Hölzern unterbunden werden.



Die Vereinbarung mit Vietnam ist das zweite VPA im asiatischen Raum. Im August 2016 war eine erste Vereinbarung mit Indonesien unterzeichnet worden.