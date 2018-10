EU-Kommission prüft Fusion von Suzano und Fibria

Die Generaldirektion Wettbewerb der EU-Kommission hat Mitte Oktober ein Genehmigungsverfahren für die geplante Zusammenführung der brasilianischen Eukalyptuszellstoffhersteller Suzano und Fibria in einem gemeinsamen Unternehmen eingeleitet. Suzano hatte zuvor am 9. Oktober einen entsprechenden Antrag eingereicht. Die EU-Kommission vertritt nach einer ersten Prüfung die Ansicht, dass die über einen Aktientausch geplante Transaktion eine Fusionskontrolle erforderlich macht. Betroffene Unternehmen können in dem unter der Fallnummer M.8951 laufenden Genehmigungsverfahren bis zum 26. Oktober Einwände einreichen. Der vorläufige Entscheidungstermin wurde auf den 15. November festgelegt.



In anderen Regionen bzw. Ländern wurde die Fusion bereits freigegeben. Bereits Ende Mai war die Genehmigung der US-amerikanischen Federal Trade Commission (FTC) eingegangen. Ende August haben die chinesischen Wettbewerbsbehörden zugestimmt. Anfang September folgte die Freigabe in der Türkei. Das brasilianische Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) hat am 11. Oktober eine positive Entscheidung veröffentlicht.



Die Aktionäre der beiden Unternehmen haben in am 13. September durchgeführten außerordentlichen Hauptversammlungen der Mitte März 2018 vereinbarten Fusion zugestimmt.