England: Housing Starts haben um 4 % nachgegeben

In England haben die Housing Starts im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal saisonbereinigt um 4 % auf 38.730 Einheiten nachgegeben. Der korrigierte Wert des vorangegangenen ersten Quartals wurde ebenfalls um 4 % verfehlt. Laut den vorläufig von der regierungsunabhängigen Organisation „Department for Communities and Local Government" (DCLG) für das zweite Quartal erhobenen Daten haben die Housing Starts im Bereich privater Wohnungsbauunternehmen gegenüber dem Vorjahresquartal um 2 % auf 32.960 Einheiten abgenommen. Bei Wohnungsbaugenossenschaften wurde ein deutlicherer Rückgang um 12 % auf 5.510 Einheiten verzeichnet. Im kommunalen Wohnungsbau sind die Baustarts um ein Fünftel auf 260 Einheiten eingebrochen. Kumuliert über die ersten sechs Monate wurde mit insgesamt 78.930 Housing Starts der Vorjahreswert um 5 % verfehlt.



Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen hat hingegen im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1 % auf 40.550 Einheiten zugelegt. Gegenüber dem ersten Quartal ergibt sich ein Anstieg um 7 %. Private Wohnungsbauunternehmen haben im zweiten Quartal 33.360 Einheiten fertiggestellt, ein Plus von 3 % gegenüber dem Vorjahr. Die von Baugenossenschaften (-4 % auf 6.830 Einheiten) und kommunalen Baugesellschaften fertiggestellten Wohnungen (-8 % auf 360 Einheiten) haben dagegen abgenommen. In den ersten sechs Monaten haben die Fertigstellungen um 3 % auf insgesamt 78.450 Einheiten nachgegeben.