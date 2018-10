Elbeholz bietet Freihandkauf und verschiebt Ausschreibung

Die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Elbeholz hat sich aufgrund der Marktlage beim Nadelrundholz entschieden, die Ausschreibung von Stamm- und Industrieholz auf dem Stock auf Januar 2019 zu verschieben. Ursprünglich war vorgesehen, auf den Flächen der Mitgliedsbetriebe im Verlauf des Oktobers über das Online-Holzmarktportal der FBG wieder rund 100.000 fm auf dem Stock zu verkaufen. Anders als im Oktober 2017, als Bestände mit einem hohen Anteil an Säge- und Palettenholz (72 %) sowie mit 28 % ein dementsprechend niedriger Anteil an Industrieholz angeboten wurden, hätte es bei den bevorstehenden Ausschreibungen zu einer Parität zwischen Säge- und Paletten- sowie Industrieholz kommen sollen.



Abweichen von den vergangenen Jahren, als das Nadelsäge- und -industrieholz nahezu ausschließlich auf dem Stock und im Gebotsverfahren vermarktet wurde, bietet Elbeholz nun auch innerhalb der einzelnen Vermarktungszentren Kunden aus der Säge-, Holzwerkstoff- und Zellstoffindustrie sowie des Rundholzhandels die Möglichkeit des Freihandkaufs an. Damit soll zum einem bei einigen Mitgliedsbetrieben bestehende Liquiditätsbedarf begegnet werden. Zum anderen wollen Geschäftsführung und Vorstand von Elbeholz damit auf den sich bereits jetzt bei einigen Sägewerken abzeichnenden Frischholzbedarf reagieren.



Die bereits in den einigen Mitgliedsbetrieben begonnene Laubholzernte bleibt von der Verschiebung der Stock-Ausschreibung und der Überbrückung durch Freihandkäufe unberührt. Die im vergangenen Jahr an Selbstwerber verkauften Bestände sind stand Ende September noch nicht vollständig be- und aufgearbeitet worden.