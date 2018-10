Dürr schließt Übernahme von Megtec und Universal ab

Die Dürr AG hat die Anfang Juni vertraglich vereinbarte Übernahme der industriellen Umwelttechnologiesparte des US-amerikanischen Kesselherstellers Babcock & Wilcox Enterprises mit Wirkung zum 5. Oktober abgeschlossen. Die drei zu dieser B&W-Sparte gehörenden Unternehmen Babcock & Wilcox Megtec LLC, Babcock & Wilcox Megtec Holdings Inc. und Babcock & Wilcox Universal wurden mit dem Closing in den ebenfalls auf Umwelttechnologie ausgerichtete Dürr-Geschäftsbereich Clean Technology Systems (CTS) eingegliedert.



Über Megtec wird das CTS-Angebotsprogramm vor allem in den Bereichen Luftreinhaltungstechnologien wie Nass- und Trockenabscheider, Gewebefilter und Systeme zur Lösemittelrückgewinnung, Industrietrockner sowie Systeme zur Beschichtung von Elektroden für Lithium-Ionen-Batterien erweitert. Das Unternehmen wird künftig unter Dürr Megtec LLC firmieren und von Kenneth Zak als Senior Vice President geleitet. Mit der auf Schalldämmungssysteme und Luftfilter ausgerichteten Universal steigt CTS in das Geschäft mit Lärmschutzlösungen ein.



Durch die Integration von Megtec und Universal soll CTS nach Aussage des Geschäftsbereichsleiters Dr. Daniel Schmitt mit rund 1.500 Mitarbeitern auf ein jährliches Umsatzvolumen von rund 400 Mio € kommen. Bei der Vertragsunterzeichnung hatte sich Dürr noch ein Closing zum Beginn des dritten Quartals zum Ziel gesetzt. Dabei war für das kommende Jahr ein Umsatz von rund 420 Mio € für möglich gehalten worden; bis zum Jahr 2021 sollte der Umsatz dann auf rund 500 Mio € steigen.