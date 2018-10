Cefla bündelt LED-Aktivitäten in neuem Geschäftsbereich

Der italienische Maschinen- und Anlagenhersteller Cefla hat seine Aktivitäten im Bereich LED-Beleuchtung in dem neugeschaffenen Geschäftsbereich „Cefla Lighting“zusammengefasst. Die Leitung dieses Geschäftsbereichs, der die Unternehmen C-LED sowie Lucifero’s umfasst, wurde Alessandro Pasini übertragen. Pasini hatte die Cefla-Tochtergesellschaft C-LED bereits seit der Gründung im April 2016 als Director geleitet. Mit der im Juli 2018 abgeschlossenen Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Lucifero’s hat er auch dort die Geschäftsführung übernommen.



Zukünftig sollen die von dem neuen Geschäftsbereich entwickelte LED-Technologien unter anderem bei Beleuchtungslösungen für den öffentlichen Raum und für Gewächshäuser sowie im Bereich Visual Merchandising eingesetzt werden. Vor allem im Bereich Inneneinrichtung sollen Synergieeffekte mit anderen Unternehmensteilen genutzt werden. Laut Cefla laufen in diesem Zusammenhang bereits Gemeinschaftsprojekte mit den Geschäftsbereichen „Cefla Plant Solutions“ und „Cefla Shopfitting“. Über Cefla Shopfitting produziert und vermarktet das Unternehmen Einrichtungslösungen für große Einzelhandelsunternehmen.



Mit „Cefla Medical Equipment“ und „Cefla Finishing“ gibt es zwei weitere Geschäftsbereiche. Cefla Finishing ist nach eigenen Angaben weltweit führender Anbieter von Anlagen zur Veredelung von Holzoberflächen.