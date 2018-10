BHM erhalten Planungsauftrag für Holzhybrid-Büroturm

BHM Ingenieure werden für den neuen Büroturm in Holzhybrid-Bauweise der Salzburger Gebietskrankenkasse die Ausführungs-, Statik- und Tragwerksplanung übernehmen. Die Auftragsvergabe durch die Swietelsky Baugesellschaft hat BHM Ingenieure vor wenigen Tagen bekannt gemacht. Mit dem Bau des neun Stockwerke hohen Büroturms in Salzburg soll noch in diesem Jahr begonnen worden.



Den knapp 15 Mio € umfassenden Auftrag für den Bau des Büroturms hatte die Salzburger Gebietskrankenkasse im August nach Abschluss eines öffentlichen Ausschreibungsverfahrens an Swietelsky vergeben. Laut dem am 20. August veröffentlichten Ergebnis hatte sich neben Swietelsky noch ein weiterer Bieter um den Auftrag beworben.