Bene hat Umsatz im ersten Halbjahr wieder gesteigert

Der österreichische Büromöbelhersteller Bene konnte seinen Umsatz im ersten Halbjahr wieder um 10,8 % auf 70,8 Mio € steigern, nachdem für das Gesamtjahr 2017 ein Rückgang von 10,7 % ausgewiesen werden musste. Besonders positiv hat sich im aktuellen Berichtszeitraum das Projektgeschäft in Österreich, Frankreich und in der Region Middle East entwickelt. Insgesamt belief sich das Umsatzplus im österreichischen Heimatmarkt auf 13,9 %; in Frankreich und Middle East ist das Wachstum mit 62,7 % bzw. 69,9 % noch stärker ausgefallen.



Auch die Ertragskennzahlen konnten nach Unternehmensangaben in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres allesamt gesteigert werden. In der Folge hat sich die EBITDA-Marge mit 6,5 % mehr als verdoppelt. Bene führt dies unter anderem auf eine Verbesserung der Produktionsabläufe sowie die Optimierung des Kunden- und Produktportfolios zurück. Die Eigenkapitalquote von Bene liegt derzeit bei 45,1 %.



Die Entwicklung im soeben zu Ende gegangenen dritten Quartal bezeichnet Dr. Jörg Schuschnig, Geschäftsführer Produktion und Finanzen bei Bene, als solide.