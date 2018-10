Arauco: Valmet und Andritz sollen Zellstoffanlage liefern

Der chilenische Holz- und Zellstoffkonzern Celulosa Arauco y Constitutión (Arauco) hat im Rahmen zweier Letter of Award (LoA) bei Valmet und Andritz die wesentlichen Komponenten zur Modernisierung und Erweiterung des Zellstoffwerks am Standort Arauco/Region Bío Bío geordert. Laut einer am 3. Oktober veröffentlichten Mitteilung geht Valmet davon aus, den Auftrag im laufenden vierten Quartal fix verbuchen zu können.

Das Unternehmen soll unter anderem den Bereich Zellstofftrocknung liefern. Neben Ballenpressen gehören zudem ein Recovery-Boiler sowie der ein Biomassekessel zum Lieferumfang. Zum genauen Wert des Auftrags wurden von Valmet keine Angaben gemacht, nach Angaben des Unternehmens müssen für ein Projekt dieser Größenordnung aber üblicherweise 250-300 Mio € aufgewendet werden.



Andritz wird laut der bereits am 2. Oktober veröffentlichten Mitteilung den Holzplatz, die Faserlinie, eine Weißlaugenanlage sowie das Verdampfungssystem liefern. Der Auftragswert liegt nach Angaben des Unternehmens bei rund 300 Mio €.



Im Rahmen des unter dem Namen „Modernización y Ampliación de la Planta Arauco“ (MAPA) laufenden Investitionsprojekts will Arauco insgesamt 2,350 Mrd US$ investieren. Dafür soll unter anderem eine dritte Produktionslinie für Eukalyptus-Zellstoff installiert werden. Die Inbetriebnahme der auf eine Jahreskapazität von 1,560 Mio t/Jahr ausgelegten Anlage soll im Jahr 2021 erfolgen. Der Board of Directors von Arauco hatte das Investitionsprojekt bereits Ende Juli freigegeben.