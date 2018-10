Anders neuer Vorstandsvorsitzender beim ift Rosenheim

Oskar Anders (Anders Metallbau, Fritzlar) ist neuer Vorstandsvorsitzender des Instituts für Fenstertechnik (ift) in Rosenheim. Er wurde im Rahmen der turnusmäßigen Wahlen, die am vergangenen Mittwoch im Vorfeld der Rosenheimer Fenstertage durchgeführt worden sind, zum Nachfolger von Bernhard Helbing (TMP Fenster + Türen, Langensalza) bestimmt. Helbing war nicht erneut zur Wahl angetreten. Den bislang von Anders besetzte Posten des stellvertretenden Vorsitzenden hat Dr. Stefan Lackner (Raico Bautechnik, Pfaffenhausen) übernommen.



Helbing und Anders waren im Juli 2013 außerplanmäßig an die Spitze des ift-Vorstandes gewählt worden, nachdem die beiden langjährigen Amtsinhaber Alfons Schneider und Erich Losch jeweils ihren Rücktritt erklärt hatten. Im darauffolgenden Jahr wurden sie turnusgemäß für weitere vier Jahre in ihren Ämtern bestätigt.



Insgesamt hat der Vorstand des ift zurzeit 12 Mitglieder. Die Geschäftsführung der operativ tätigen ift Rosenheim GmbH setzt sich aus Ulrich Sieberath (Institutsleitung) und Dr. Jochen Peichl (kaufmännische Leitung) zusammen.