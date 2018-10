AMK-Vorstand mit Kreidel auf sieben Mitglieder erweitert

Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche (AMK) hat Uwe Kreidel mit Wirkung zum heutigen Tag zum neuen Mitglied ernannt. Die Wahl ist bereits in der Vorstandssitzung am 17. August erfolgt. Kreidel ist Geschäftsführer des Möbelbeschlägeherstellers Hettich.



Damit besteht der amtierende Vorstand der AMK seit heute neben Kreidel aus den beiden Sprechern Roland Hagenbucher (BSH Hausgeräte) und Dr. Oliver Streit (Nobilia) sowie Werner Heilos (MHK Group), André Dorner (Julius Blum), Frank Jüttner (Miele) und Markus Sander (Häcker Küchen). Die Amtszeit des derzeitigen Vorstandes endet regulär mit der Vereinsmitgliederversammlung im März 2021. Geschäftsführer der AMK ist seit dem 23. April Volker Irle.



Der AMK gehören aktuell rund 140 Mitgliedsunternehmen aus der Küchenmöbel-, Elektro-/Einbaugeräte-, Spülen- und Zubehörindustrie sowie Handelskooperationen und Dienstleistungsunternehmen an.