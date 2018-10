Akzo hat Verkauf von Specialty Chemicals abgeschlossen

Der niederländische Chemiekonzern Akzo Nobel hat den Verkauf seiner Spezialchemikaliensparte an die US-amerikanische Investmentgesellschaft The Carlyle Group und die Government of Singapore Investment Corporation (GIC) am 1. Oktober abgeschlossen. Wie bei Bekanntgabe der Transaktion zum Ende des ersten Quartals angekündigt, beliefen sich die Nettoerlöse auf 7,5 Mrd €. Laut einer am 2. Oktober veröffentlichten Mitteilung werden davon 5,5 Mrd € an die Aktionäre ausgeschüttet. Dies soll über eine Kapitalrückzahlung und Aktienkonsolidierung in Höhe von 2 Mrd €, einen Aktienrückkauf in Höhe von 2,5 Mrd € sowie eine Sonderdividende in Höhe von 1 Mrd € erfolgen.



Bereits Anfang Dezember 2017 hatte Akzo Nobel ebenfalls im Rahmen einer Sonderdividende eine Vorabzahlung über 1 Mrd € geleistet. Das Unternehmen wird damit insgesamt 6,5 Mrd € an die Aktionäre ausschütten. Die verbleibenden Erlöse sollen unter anderem zur Tilgung von Verbindlichkeiten sowie für strategische Akquisitionen verwendet werden. Im September hat Akzo Nobel von dem spanischen Pharmaunternehmen PharmaMar alle Anteile an Xylazel, einem der führenden spanischen Hersteller von Holzschutzmitteln, erworben.