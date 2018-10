Abwärtsentwicklung in der Polstermöbelindustrie hält an

Der Umsatz der deutschen Polstermöbelindustrie hat im August den vierten Monat in Folge nachgegeben. Nach Angaben des VdDP hat der Gesamtumsatz um 3,7 % auf 55,1 Mio € abgenommen. Im Juli war das Minus mit 9,8 % allerdings noch höher ausgefallen. Im aktuellen Berichtszeitraum ist der Rückgang ausschließlich auf das Exportgeschäft außerhalb der Eurozone zurückzuführen. Für die Eurozone weist die auf der Grundlage von Daten des Statistischen Bundesamtes erstellte VdDP-Statistik einen überdurchschnittlichen Exportzuwachs von 22,1 % aus, während der Gesamtauslandsumsatz um 9,8 % nachgegeben hat. Im Inland hat die Polstermöbelindustrie eine Umsatzsteigerung von 1,1 % erreicht.



Per Ende August ist der Umsatz mit Polstermöbeln in Höhe von 600,5 Mio € um 5,7 % gesunken. Im Jahresverlauf konnten lediglich im Februar (+0,6 %) und April (+2,7 %) Zuwächse erzielt werden. Dagegen waren im Januar (-5,6 %), März (-10,8 %), Mai (-11,4 %), Juni (-5,8 %), Juli und August jeweils Rückgänge verzeichnet worden. Im kumulierten Zeitraum haben sowohl der Inlands- (-6,6 %) als auch der Auslandsumsatz (-4,2 %) das Vorjahresniveau verfehlt.