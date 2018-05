Zumholte wird Vorstand Oberflächen/Elemente bei Westag

Der Aufsichtsrat der Westag & Getalit AG hat in seiner heutigen Sitzung Rainer Zumholte, bis Ende März Vertriebsleiter Kernmärkte Westeuropa bei der Pfleiderer Deutschland, mit Wirkung zum 1. Juli in den Vorstand berufen. Er soll dort die Leitung der Sparte Oberflächen/Elemente übernehmen und damit indirekt auf Franz David nachfolgen.



David hatte sein Amt Mitte September niedergelegt; seine Aufgaben waren in der Folge übergangsweise auf den Vorstandsvorsitzenden Wilhelm Beckers und Finanzvorstand Christopher Stenzel verteilt worden. Mit der Berufung von Zumholte wird der dreiköpfige Vorstand von Westag & Getalit wieder komplettiert.