Zech-Gruppe stellt für vier Firmen Insolvenzantrag

Die Vorarlberger Zech-Gruppe hat gestern für vier der sieben Gesellschaften der Unternehmensgruppe beim Landesgericht Feldkirch Insolvenzanträge mit Sanierung in Fremdverwaltung gestellt. Die Anträge wurden für Zech Holztechnik, Zech Fenstertechnik, Zech Kunststofffenster und die Zech GmbH eingereicht. Die deutschen und Schweizer Gesellschaften Zech Fenster mit Sitz in Lindau bzw. Tübach/Schweiz sowie die Zech Immobilien und Service sind nicht direkt betroffen.



Um den Fortbestand der Unternehmensgruppe sichern zu können, soll der Produktionsstandort Ludesch bis Ende des Jahres 2018 geschlossen werden. Die Zech-Gruppe will sich künftig auf die Entwicklung, den Vertrieb, die Arbeitsvorbereitung und die Montage von Fenstern und Türen konzentrieren. Von den derzeit 145 Mitarbeitern sollen 95 weiterbeschäftigt werden.