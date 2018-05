Verpuffungsexplosion bei Binderholz in St. Georgen

Gestern Nachmittag ist es in dem Massivholzplattenwerk von Binderholz im österreichischen St. Georgen zu einer Verpuffungsexplosion mit nachfolgendem Brand gekommen. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Salzburg wurde ein Mitarbeiter verletzt und musste mit Verbrennungen ins Krankhaus gebracht werden. Durch die Explosion entstanden mehrere Kleinbrände an der Holzdachkonstruktion der Fertigungshalle und in der Absauganlage. Die Absaugung war zwar mit einer Löschanlage versehen, die jedoch durch den Druck der Explosion teilweise völlig zerstört wurde. Die Löscharbeiten gestalteten sich für die Feuerwehr insofern schwierig, da weitere Brände in den Lüftungsrohren ausgebrochen waren. Der Löscheinsatz erstreckte sich über mehrere Stunden.



Nach Angaben des Bezirksbrandermittlers ist für den Brand ein technischer Defekt an einer Holzplattenschleifmaschine verantwortlich. Der durch die Staubexplosion entstandener Sachschaden konnte bislang jedoch noch nicht beziffert werden.