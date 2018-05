US-Importe aus Europa sollen um 30 % gesunken sein

In den vom US Departement of Agriculture, Foreign Agriculture Service (FAS) für das erste Quartal veröffentlichten Nadelschnittholz-Außenhandelszahlen wird für die Importe aus Europa (EU 28) ein Rückgang um 30 % auf 484.210 m³ ausgewiesen. Allerdings sind in der Vorjahressumme von 689.599 m³ die für Februar 2017 nachweislich falschen Zahlen für die Einfuhren aus Deutschland nach wie vor noch nicht korrigiert. Bei einer an dem vom FAS für die deutschen Einfuhren für Februar 2017 ausgewiesenen Warenwert angepassten Korrektur, müssten die Einfuhren im ersten Quartal 2017 um etwa 490.000 m³ nach unten korrigiert werden. Damit lägen aber die Schnittholzimporte aus Europa im ersten Quartal 2018 um schätzungsweise 125 % über dem entsprechenden Vorjahreswert. Allein die Einfuhren aus Deutschland hätten entsprechend um 311 % gegenüber dem ersten Quartal 2017 zugelegt.