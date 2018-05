Umsatzsteigerung in der Möbelindustrie setzt sich fort

Nach dem bereits im Januar erzielten Umsatzplus hat die deutsche Möbelindustrie auch im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat zulegen können. Laut der vom VDM erstellten Monatsstatistik ist der Gesamtumsatz um 3,4 % auf 1,490 Mrd € gestiegen. Die für den Januar ausgewiesenen 1,415 Mrd € wurden um 5,3 % übertroffen. Während das Inlandsgeschäft im Januar mit einem Plus von 5,2 % ungefähr doppelt so stark zugelegt hat wie der Export, hat sich im Februar das Auslandgeschäft wieder besser entwickelt. Der Exportumsatz ist im Vorjahresvergleich um 3,9 % auf 468,4 Mio € gestiegen, der Inlandsumsatz hat sich um 3,2 % auf 1,021 Mrd € erhöht.



Nach Produktgruppen hat es auch im Februar relativ große Unterschiede gegeben. Die stärksten Umatzzuwächse haben die Hersteller von Laden-/Objektmöbeln (+10,8 % auf 134,1 Mio €), die Küchenmöbelindustrie (+10,0 % auf 405,6 Mio €) und die Büromöbelindustrie (+9,8 % auf 180,7 Mio €) erreicht. Die Küchenmöbelindustrie ist mit einem Exportanstieg von 13,5 % auf 157,7 Mio € dabei im Ausland stärker gewachsen; der Inlandsumsatz konnte um 7,8 % auf 247,9 Mio € gesteigert werden. In den Bereichen Laden-/Objektmöbel und Büromöbel ist das Inlandsgeschäft dagegen stärker gelaufen.