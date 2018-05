Überproportionale Ergebnisverbesserung bei Pfleiderer

Der weiter vorangetriebene Ausbau der Aktivitäten im Bereich höherwertiger Produkte sowie die in den letzten Monaten durchgesetzten Preisanhebungen haben der Pfleiderer Group im ersten Quartal weitere Umsatz- und Ergebnissteigerungen ermöglicht. Die im Gesamtjahr 2017 erreichten Zuwachsraten konnte dabei noch übertroffen werden.



Der Umsatz, der 2017 mit einem Plus von 4,8 % auf 1,006 Mrd € erstmals wieder über die 1 Mrd €-Marke gebracht worden war, hat sich um 6,5 % auf 268,8 Mio € erhöht. Der Anstieg des EBITDA fiel mit +18,5 % auf 36,5 Mio € sogar doppelt so hoch aus wie im vergangenen Jahr (+9,3 %). Die EBITDA-Marge konnte damit auf 13,6 % verbessert werden. Das operative Ergebnis (EBIT) hat um 45,2 % auf 18,0 Mio € zugelegt. Vorsteuer- und Nettoergebnis sind mit 11,3 Mio € bzw. 7,3 Mio € dagegen unter den Vorjahreswerten geblieben.