Tauwetter behindert Transport von Rundholz in Finnland

Der rasche Temperaturanstieg während des Aprils und Anfang Mai hat in Finnland zu zahlreichen Straßensperren und vorübergehenden Reduktionen des zulässigen Gesamtgewichts bei LKW geführt. Von den von der finnischen Verkehrsagentur im Auftrag des Verkehrsministeriums verhängten Maßnahmen sind Rundholztransporte in einem besonders hohen Maß betroffen. Die aktuellen Einschränkungen haben den höchsten Stand der vergangenen 20 Jahre erreicht. Die Probleme im Holztransport sind durch die im langjährigen Mittel ungewöhnlich hohen Schneemengen in Finnland verstärkt worden. Nachdem bereits im Herbst eine sehr nasse Witterung den Einschlag, die Rückung und den Holztransport behindert hat, sind die Böden nach der in vielen finnischen Regionen in den vergangenen Tagen einsetzenden starken Schneeschmelze nicht mehr aufnahmefähig.



Besonders in den finnischen Zellstoffwerken hat die nun bereits seit Monaten andauernde schwierige Situation bei der Holzernte und dem Holztransport dazu geführt, dass verstärkt Holz importiert werden musste. Dabei wurden unter anderem polnische Sturmholzmengen, die nach dem Sturmereignis im August 2017 zunächst unter anderem über die Ostsee nach Deutschland transportiert wurden, nach den durch Orkan Friederike in Deutschland verursachten Schäden in immer größerem Umfang an schwedische und finnische Zellstoffwerke verschifft, um dort Unterlieferungen aus dem Inland auszugleichen.



Während der vergangenen Wochen ist es offenbar auch zu Gesprächen mit norddeutschen Sägewerken über mögliche Lieferungen von Hackschnitzeln nach Finnland gekommen. Zumindest bis Anfang Mai sind allerdings noch keine konkreten Liefervereinbarungen bekannt geworden.