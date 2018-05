Sweetwoods erhält Mittel aus Horizon 2020-Programm

Das Pilotprojekt Sweedwoods zur industriellen Herstellung von holzbasierten Biomaterialien wird im Rahmen des Horizon 2020-Förderprogramms der Europäischen Union mit knapp 21 Mio € unterstützt. Dies haben die neun Projektträger am 9. Mai in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt gegeben. Damit stammen knapp 49 % des gesamten Kapitalbedarfs des Projekts in Höhe von 43 Mio € aus dem EU-Förderprogramm. Ziel ist der Bau eine Pilotanlage, in der Laubholz zu Rohstoffen für Industriezweige aufgeschlossen werden, die bislang von aus Erdöl hergestellten Grundstoffen abhängig waren.



In dem Sweedwoods-Projekt haben sich die zum estnische Pellethersteller Graanul Invest gehörende Granuul Biotech Oü, das finnische Biotechnologieunternehmen MetGen sowie die Verarbeiter Tecnaro , das Ultima -Tochterunternehmen Armacell, die französische Global Bioenergies und die belgischen Recitel zusammengeschlossen. Dem Konsortium steht die Graanul Biotech vor. Mit der Koordination wurde das finnische Beratungsunternehmen Spinverse beauftragt.