Steinbrück wird im August Director der imm cologne

Bei der Koelnmesse GmbH wird Claire Steinbrück ab dem 1. August als Director der „imm cologne“ für das Projekmanagement der Einrichtungsmesse verantwortlich sein. Steinbrück folgt damit auf Uwe Deitersen nach, der Anfang August auf die neu geschaffene Position des Directors Customer Relations für die Möbelindustrie wechseln und künftig für die Kontakte zu Verbänden, Key Account-Ausstellern und -Besuchern sowie relevanten Multiplikatoren im In- und Ausland zuständig sein wird. Aktuell ist Steinbrück bei der Koelnmesse seit rund zwei Jahren als Gruppenleiterin Auslandsmessen im Geschäftsbereich International tätig.



Bevor Steinbrück im April 2016 die Gruppenleitung Auslandsmessen übernommen hatte, war sie zunächst in unterschiedlichen Positionen bei der Messe Frankfurt beschäftigt, zuletzt als stellvertretende Direktorin des Deutschen Pavillons auf der EXPO 2015 in Mailand.