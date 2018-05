Seelinger übernimmt Sägerestholzvertrieb für Keller

Seit Anfang des zweiten Quartals ist Hermann Seelinger Vertriebsbeauftragter für die Vermarktung von Sägerestholz des Sägewerksunternehmens Jörg Keller in Lichtenau-Scherzheim. Zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Best Wood Kontor GmbH mit Sitz in Baden-Baden wird Seelinger als Dienstleister und zur Entlastung und Unterstützung von Michael Benfeldt in den Bereichen Sägerestholzvertrieb, -disposition und -logistik für Keller aktiv sein.



Keller Holz schneidet pro Jahr etwa 120.000 fm Rundholz überwiegend in C/D-Qualität ein. Der Produktschwerpunkt liegt bei Schnittholz für die Paletten- und Verpackungsindustrie. Best Wood Kontor ist ein Zusammenschluss von 30 Rohstofflieferanten aus dem Südwesten Baden-Württembergs und schlägt als Restholzvermarkter jährlich rund 550.000 srm überwiegend Hackschnitzel und Sägespäne um.