Resolute modernisiert Sägewerk La Doré für 13 Mio Can$

Die kanadischen Resolute Forest Products hat Ende April 2018 umfassende Modernisierungsmaßnahmen in ihrem 200 Mio bdft-Sägewerk La Doré in der Region Lac-Saint-Jean im Gesamtwert von rund 12,96 Mio Can$ angekündigt. Im Bereich des Sägewerks soll die Rundholzaufgabe und die Steuerung erneuert werden, um eine höhere Wertschöpfung je Einzelstamm zu erzielen. Im Hobelwerk, in dem pro Jahr rund 16 Mio bdft Hobelware erzeugt werden können, wird zudem eine neue Verpackungsanlage installiert. Um die Dampfmenge für die technische Trocknung zu erhöhen sollen nach Angaben von Gilbert Demers, Division Vice President, Wood Products - Sawmills and Engineering, auch noch zwei neue elektrische Heizkessel aufgebaut werden.