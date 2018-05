Pospíšil wird zum vorläufigen Leiter von Lesy CR berufen

Der tschechische Landwirtschaftsminister Jirí Milek hat Tomáš Pospíšil am 14. Mai mit sofortiger Wirkung vorläufig die Leitung des Staatsforstbetriebs Lesy Ceské republiky (Lesy CR) übertragen. Pospíšil, seit 1. Januar Direktor des Bereichs Forst- und Wasserwirtschaft innerhalb von Lesy CR, folgt auf Daniel Szórád, der am 11. Mai von Milek von seinem Posten als Generaldirektor abberufen wurde. Pospíšil soll dem Staatsforstbetrieb so lange vorstehen, bis über ein reguläres Bewerbungsverfahren ein neuer Generaldirektor bestimmt wird.



Milek hat die Entlassung von Szórád damit begründet, dass der Staatsforstbetrieb unter seiner Leitung durch Borkenkäfer und Sturmereignisse verursachtes Kalamitätsholz nicht zügig genug aufgearbeitet habe. Ende März hatte der Staatsforstbetrieb den Frischholzeinschlag bei Fichte/Kiefer gestoppt und konzentriert sich seitdem auf die Aufarbeitung von 2,8 Mio fm Sturmholz, die seit August 2017 bei verschiedenen Sturmereignissen angefallen sind; die Aufarbeitung soll bis Juni abgeschlossen werden. Darin sind allerdings die bei dem Sturm am 19. März vor allem in der Olmützer Region nordöstlich von Brünn angefallenen 550.000 fm Windwurfholz nicht enthalten.