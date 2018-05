Plantag schließt Liefervertrag mit Bauwerk Boen Group

Der zur PCG Group gehörende Lackhersteller Plantag Coatings hat mit der Bauwerk Boen Group einen langfristigen Liefervertrag abgeschlossen. Auf Basis dieses Liefervertrags wird Plantag Coatings sämtliche an dem Bauwerk-Standort St. Margrethen/Schweiz verarbeiteten Parkettlacke liefern. In dem Mehrschichtparkettwerk in Kietaviskes/Litauen kommt Plantag Coatings bislang auf einen Lieferanteil von rund 20 %; dieser Anteil soll mittelfristig ebenfalls gesteigert werden. Das neue Parkettwerk in Durdevac/Kroatien wird künftig ebenfalls von Plantag Coatings beliefert.