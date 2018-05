Pinnacle kann Pelletabsatz in Japan deutlich ausweiten

In den ersten Monaten des laufenden Jahres konnte der kanadische Pelletproduzent Pinnacle Renewable Energy mit Kunden in Japan Langfristverträge im Gesamtwert von 575 Mio Can$ abschließen. Damit übersteigt der Auftragswert bereits jetzt deutlich die Gesamtzahl für das Jahr 2017 in Höhe von 421 Mio Can$.



Im Verlauf des ersten Quartals konnte einen weiterer Langfristvertrag mit der japanischen UBE Industries über 70.000 t/Jahr bis Ende 2019 vereinbart. Darüber hinaus wurden bis Anfang Mail bereits weiterer Langfristverträge mit japanischen Kunden fixiert. So wird die Toyota Tsusho ab Ende 2021 jährlich insgesamt 30.000 t Pellets von Pinnacle beziehen, die Sumitomo Corp. erhält ab Ende 2022 insgesamt 75.000 t/Jahr.



Der Gesamtwert des Auftragsbestandes über alle Kunden hinweg lag nach Unternehmensangaben zum Stichtag 30. März bei 3,0 Mrd Can$.