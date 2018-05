Norbord: McMeekin wird Senior Vice President Europe

Karl Morris, seit 2003 Geschäftsführer von Norbord Europe und seit 2005 Senior Vice President Europe, ist Ende April in Ruhestand gegangen. Zu seinem Nachfolger wurde Alan McMeekin bestimmt, der seit 1999 für Norbord Europe tätig ist und dort zuletzt Vice President, Operations and Finance, Europe war. In dieser Position war er unter anderem für die inzwischen weitgehend abgeschlossene Ersatzinvestition in dem OSB-Werk Inverness zuständig.



Dem aktuellen Europa-Managament von Norbord gehören zudem Simon Woods (Sales, Marketing, Logistics Director), George Webb (Purchasing Director), Steve Roebuck (Director - Environment, Health, Safety and Human Resources), Themia Hastie (General Manager - Supply Chain & IT), die vier Werkleiter Nick Fedo (Cowie), Jerry Jones (Inverness), John Maude (South Molton) und Guido Kuypers (Genk/Belgien) sowie das Senior Commercial Managament Team mit Maurice Fitzgibbon (Commercial Director), Andrea Francis (Sales Director), Mark Poplewell (General Sales Manager) und Reiner Kohlwey (General Sales Manager Germany) an.