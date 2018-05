NLK Sodruzhestvo nimmt Heinola-Sägelinie in Betrieb

Das nordwestrussische Sägewerksunternehmen NLK Sodruzhestvo nimmt derzeit am Standort Nebolchi die neue, von der finnischen Heinola Sawmill Machinery gelieferte Kreissägen-/Spanerlinie vom Typ Heinola Scala 100 in Betrieb. Auf der auf eine Produktionskapazität von 100.000 m³ Nadelschnittholz/Jahr ausgelegten Anlage können Zopfdurchmesser von bis zu 10 cm eingeschnitten werden.



Der Einbau der Rund- und Schnittholzscanner, der Automatisierung und der elektrischen Installation wurde von dem russischen Anlagenlieferanten Avtomatika Vektor in Zusammenarbeit mit Heinola übernommen.