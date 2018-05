Neue Alno GmbH mietet Ausstellungsflächen im cube30 an

Der Messeveranstalter Trendfairs hat für seinen neuen Showroom-Komplex „cube30“ in Ostwestfalen mit der Neuen Alno GmbH einen zweiten festen Mieter gefunden. Ende Januar hatte Trendfairs bekanntgegeben, die neue Dependence direkt an der Zufahrt zur jährlich in Löhne stattfindenden Ordermesse für Küchen und Küchenzubehör „area30“ im kommenden September eröffnen zu wollen. Als erster fester Mieter konnte bereits der österreichische Küchen- und Schlafmöbelhersteller Walden gewonnen werden.



Sowohl Alno als auch Walden wollen die im cube30 angemieteten Flächen ganzjährig zu Ausstellungszwecken sowie für Schulungen nutzen. Ein Fußweg von der area30 zum cube30 soll bis zum Messestart fertig gestellt werden. Die Gesamtfläche des cube30 beträgt 730 m².