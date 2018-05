MMFA hat mehrere Vorstandsposten neu besetzt

Der Verband der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge MMFA hat im Zuge der am 25. und 26. April auf Einladung der verbundenen Unternehmen Ungricht GmbH & Co. KG und Saueressig Design Studio GmbH in Mönchengladbach durchgeführten Mitgliederversammlung seinen Vorstand turnusmäßig neu gewählt. Dabei wurden verschiedene Positionen neu besetzt. Der Vorstandsvorsitzende Matthias Windmöller (Windmöller GmbH) wurde für weitere zwei Jahre wiedergewählt. Volker Kettler (MeisterWerke Schulte GmbH), der stellvertretender Vorsitzender und Obmann des Arbeitskreises Technik dem MMFA-Vorstand ebenfalls bereits seit der Verbandsgründung im Oktober 2012 angehört, hatte sich dagegen nicht mehr zur Wahl gestellt.



Seine Positionen hat Sebastian Wendel übernommen, der bislang Obmann des Arbeitskreises Marktentwicklung war. Dieser Arbeitskreis wird künftig von Carl Ruland (Novalis) geleitet, der neu in den Vorstand berufen wurde. Dr. Peter M. Hamberger (Hamberger Flooring) wurde als MMFA-Kassenprüfer wiedergewählt. Laut einer vom MMFA gestern veröffentlichten Mitteilung haben alle Wahlen ein einstimmiges Ergebnis gebracht.