Materials Blanchet baut neues Hobelwerk in Amos

Die frankokanadische Matériaux Blanchet investiert laut einer Mitteilung vom 9. Mai 2018 bis September 2019 insgesamt 25 Mio Can$ in den Bau eines neuen Hobelwerkes am Standort Amos/Québec. Mit den Arbeiten soll bereits im kommenden Monat begonnen werden. Nach Angaben von Vice President Patrick LeBlanc wird das hochautomatisierte Hobelwerk in einer neuen rund 61.000 sqft großen Produktionshalle untergebracht. Die Anlage ersetzt das veraltete Hobelwerk, das noch mit Technik aus den 70iger-Jahren ausgestattet ist.



Matériaux Blanchet gehört mit seinen zwei Standorten Amos und Saint-Pamphile und einer Schnittholzproduktionskapazität von 300 Mio bdft zu den zwanzig größten Sägewerksunternehmen in Kanada.