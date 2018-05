Masonite: Europageschäft wächst nur über Sondereffekte

Der US-amerikanische Türenkonzern Masonite hat für seinen Geschäftsbereich „Europe“ im ersten Quartal ein Umsatzwachstum von 24,4 % auf 87,1 Mio US$ ausgewiesen. Dieser Anstieg wurde allerdings nur über Sondereffekte erreicht. Die im Januar übernommene britische Unternehmensgruppe DW3 hat allein rund +16 % zum Umsatzanstieg beigetragen. Die für Masonite günstige Wechselkurssituation hat sich mit +12 % auf den Umsatz ausgewirkt. Über Preisanhebungen wurde ein Umsatzeffekt von +8 % erreicht. Mit diesen Effekten konnte die ungünstige Absatzentwicklung in Europa überkompensiert werden; die geringeren Absatzmengen haben den Umsatz um 12 % geschmälert.



Im Geschäftsbereich „North America Residential“ hat der Umsatz um 6,4 % auf 359,7 Mio US$ zugelegt. Zu diesem Wachstum haben die Absatzmenge (+3 %), die Verkaufspreise (+ 2 %) und die Wechselkursentwicklung (+ 1 %) beigetragen. Im dritten Geschäftsbereich „Architectural", der das Objektgeschäft in Nordamerika umfasst, musste Masonite im ersten Quartal erneut einen Umsatzrückgang um 7,1 % auf 66,7 Mio US$ hinnehmen.



Der Gesamtkonzern hat im ersten Quartal einen Umsatz in Höhe von 517,9 Mio US$ erwirtschaftet, ein Plus von 6,3 % im Vergleich zum Vorjahr. Währungsbereinigt belief sich das Wachstum auf rund 3 %. Das Adjusted EBITDA hat auf Konzernebene um 16,7 % auf 61,4 Mio US$ zugenommen und die Marge hat sich auf 11,9 % erhöht. Beim operativen Ergebnis wurde sogar eine Verbesserung um 23,2 % auf 37,2 Mio US$ erreicht. Der Nettogewinn ist mit 20,8 Mio US$ dagegen geringer ausgefallen; dies hängt in erster Linie mit einem steuerlichen Sondereffekt im Vorjahreszeitraum zusammen.