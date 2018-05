Leuco baut US-Produktionsstandort in Georgia aus

Am 17. April hat die zur Leuco- Gruppe gehörende US-amerikanische Produktions- und Vertriebsgesellschaft Leuco Tool Corp. mit der Erweiterung der Verwaltungs- und Produktionsflächen am Standort Villa Rica/Georgia begonnen. Das in zwei Schritte unterteilte Gesamtprojekt soll bis Mitte 2019 abgeschlossen werden. In einem ersten Schritt wird das bestehende Verwaltungsgebäude modernisiert und erweitert. Der zweite Schritt sieht den Aufbau zusätzlicher Flächen für Produktion und Schärfservice vor. Im Rahmen des Projektes sollen auch ein neuer Ausstellungsraum und ein Schulungszentrum eingerichtet werden. Leuco hatte seinen US-amerikanischen Hauptsitz im Jahr 2003 von Ingleside/Illinois nach Villa Rica verlagert. Die Leuco Tool Corp. beschäftigt inzwischen insgesamt über 100 Mitarbeiter an sieben Standorten in den USA.