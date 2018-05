Klöpferholz installiert dritten Vakuumtrockner in Neu-Ulm

Das Holzgroßhandelsunternehmen Klöpferholz hat im April an seinem Standort Neu-Ulm einen weiteren Vakuum-Holztrockner in Betrieb genommen. Lieferant war die Eberl Trocknungsanlagen GmbH. Die rein elektrisch betriebene Trocknungsanlage erreicht durch die über eine Wärmepumpe mögliche Wärmerückgewinnung laut Klöpferholz eine hohe Energieeffizienz. Durch die Vakuumtechnologie können dabei auch schwierig zu trocknende Hölzer wie zum Beispiel Eiche ohne Qualitätseinschränkungen getrocknet werden.



Mit der Inbetriebnahme der Neuanlage verfügt Klöpferholz in Neu-Ulm über insgesamt drei Vakuumtrockner. Die zusätzliche Kapazität soll zu einer noch besseren Verfügbarkeit von schwierig zu trocknenden Hölzern führen.