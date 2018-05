Hüls-Gruppe schließt Verkauf von Rolf Benz an Kuka ab

Nach der Zustimmung durch die chinesischen und deutschen Wettbewerbsbehörden konnte der Verkauf des Polstermöbelherstellers Rolf Benz an den chinesischen Wohnmöbelhersteller Jason Furniture mit Wirkung zum 17. Mai vollzogen werden. Die zur Hüls-Gruppe gehörende LoCom GmbH & Co. KG, die bislang 99,92 % der Anteile an Rolf Benz und 100 % der Anteile an der RB Management AG, dem einzigen Komplementär von Rolf Benz, hielt, hat ihre Anteile an die Jason Furniture-Tochtergesellschaft Kuka Investment and Management Co. Ltd. abgegeben .



Alle 450 Mitarbeiter von Rolf Benz wurden von Kuka übernommen. Das Unternehmen wird auch weiterhin von den bisherigen Geschäftsführern Jürgen Mauß und Jens Hofmann geleitet. Die Fertigung der Rolf Benz-Polstermöbel soll auch in Zukunft ausschließlich in Deutschland erfolgen. Durch die Übernahme sieht Mauß zusätzliche Möglichkeiten, das Wachstum von Rolf Benz insbesondere im asiatischen Raum sowie im Objektbereich weiter voranzutreiben. Bereits heute liegt der Exportanteil des Polstermöbelherstellers bei knapp 50 %. Laut Kuka-Chairmann Gu Jiangsheng will der Konzern die Investitionen der Marke Rolf Benz erhöhen und das Unternehmen mit seinem Wissen und Netzwerk im chinesischen Markt unterstützen.



Nach Angaben von Rolf Benz hat Kuka im vergangenen Jahr mit 10.000 Mitarbeitern einen Umsatz von umgerechnet 850 Mio € erwirtschaftet.