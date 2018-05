Holzeinschlag ist in Finnland um 1,6 % gesunken

Deutlich geringere Holzeinschlagszahlen auf Seiten der Holzindustrie haben im ersten Quartal in Finnland insgesamt zu einem Rückgang des Holzeinschlags um 1,6 % auf 19,61 Mio m³ geführt. Davon entfielen 16,97 Mio m³ auf den Privat- und 2,63 Mio auf die Industrie, was Rückgangsraten in Höhe von 0,6 % bzw. 9,6 % entspricht.



Sortimentsbezogen weisen die aktuellen Zahlen des Natural Resources Institute Finland (Luke) für Stamm- und Industrieholz eine uneinheitliche Entwicklung aus. Während der Stammholzeinschlag insgesamt um 2,3 % auf 7,76 Mio m³ erhöht wurde, fiel der Einschlag von Industrieholzsortimenten mit insgesamt 11,84 Mio m³ um 4,0 % geringer aus als im ersten Quartal 2017.