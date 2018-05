Hausse bei US-Nadelschnittholzpreisen geht weiter

Mit im Schnitt 619 US$/1.000 bdft für das Leitsortiment SPF 2x4 #2&Btr ex mill wurde Ende vergangenen Freitag die sechste Woche in Folge ein neues Rekordpreisniveau sowie erstmalig ein Wert jenseits der 600 US$-Grenze erreicht. Der vom Informationsdienst Random Lengths ermittelte Durchschnittspreis lag damit um 21 US$ höher als in der Vorwoche und übersteigt mittlerweile den Vorjahreswert um rund 58 %. Verglichen mit dem Tiefstwert der vergangenen zehn Jahre, als Anfang 2009 der 2x4-Preis auf gerade einmal 134 US$/1.000 bdft abgesackt war, liegt das aktuell Niveau um 362 % höher.



Laut Random Length waren Schnittholzkäufer auch in der Vorwoche darum bemüht, ihre Bedarfsmengen zu decken. Versorgungssicherheit wurde dabei offenbar eine höhere Priorität eingeräumt als dem Preis. Ein weiterhin eher eingeschränktes SPF-Angebot von kanadischen Lieferanten führt zunehmend dazu, dass Kunden auf alternative Sortimente wie beispielsweise Southern Yellow Pine-Schnittholz ausweichen.