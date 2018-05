Furnierhandel Mittmasser nimmt Geschäftsbetrieb auf

Das Holzhandelsunternehmen Klaus Mittmasser Furnier & Schnittholz mit Sitz in Elixhausen nördlich von Salzburg hat am 2. Mai den Geschäftsbetrieb aufgenommen. Neben dem Handel mit Furnier und Schnittholz wird Mittmasser auch als werkfreier Furnierhersteller auftreten und dementsprechend Rundholz einkaufen.



Klaus Mittmasser hat das Unternehmen im April 2018 gegründet, nachdem er zum 30. November 2017 auf eigenen Wunsch als Leiter der Furniersparte bei der österreichischen JAF-Gruppe ausgeschieden war. Die Mittmasser Furnier & Schnittholz verfügt über ein 600 m² großes Lager. Dort werden neben Standardfurnier besonders Starkschnitte von 0,9-2,5 mm verfügbar sein. Der Schwerpunkt wird auf europäischen Laub- und Nadelholzarten sowie in einem etwas geringeren Umfang nordamerikanischen Hölzern wie Walnut, Rüster, Hard Maple und Cherry liegen. Derzeit erfolgt noch der Lageraufbau. Als Zielgruppe nennt Mittmasser KUnden aus dem Furnierhandel und die Furnier verarbeitende Industrie.