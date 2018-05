Friederike hat rund 10,91 Mio fm Sturmholz verursacht

Laut einer Mitte April 2018 veröffentlichten Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage von Mitgliedern der FDP-Fraktion (Drucksache 19/1661) sind durch Orkan „Friederike“ am 18. Januar bundesweit rund 10,91 Mio fm Sturmholz angefallen. Eine Aufschlüsselung der Schadensmenge nach Waldbesitzarten wurde nicht vorgenommen. Laut einer der Drucksache beigefügten Auflistung sind mit jeweils rund 2 Mio fm die Bundesländer Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen und Nordrhein-Westfalen am stärksten betroffen. Mit in der Auflistung enthalten sind auch rund 600.000 fm für Baden-Württemberg, die allerdings nicht auf Friederike, sondern auf Sturm „Burglind“ vom 3. Januar entfallen.



Die Aufarbeitung der flächenhaften Windwürfe wird nach Einschätzung der Bundesregierung in den am stärksten betroffenen Ländern bis Mitte des Jahres 2018 abgeschlossen sein. Die Aufarbeitungsgeschwindigkeit hängt demnach auch wesentlich von den verfügbaren Holztransportkapazitäten ab, die derzeit einen Engpass darstellen. Aus diesem Grund arbeitet das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur an einer Lösung, eine Ausnahme vom Kabotageverbot zu erlassen.



Auf die Frage, ob in den einzelnen Bundesländern nach Kenntnis der Bundesregierung in ausreichendem Umfang Nasslager genehmigt und eingerichtet worden sind, wird als Antwort lediglich auf Sachsen-Anhalt hingewiesen, wo zwei Nasslagerplätze mit einer Kapazität von rund 70 000 fm errichtet wurden und sich zwei weitere Nasslagerplätze in der Antragstellung befinden. Die Planungen der durch Friederike am stärksten betroffenen Landesforstbetriebe sahen nach Informationen des EUWID bereits Mitte Februar die Einlagerung von in Summe etwa 400.000 fm Fichtenstammholz vor