ForstBW verhängt bis auf Weiteres Einschlagsstopp

Aufgrund hoher Waldlager und Problemen bei der Holzabfuhr hat der Landesbetrieb ForstBW gestern bis auf Weiteres einen Einschlagsstopp für frisches Nadelholz im Landeswald verhängt.



Der Einschlagsstopp gilt mit sofortiger Wirkung für die Aufarbeitung von frischem Nadelholz. Davon ausgenommen sind lediglich einzelne Forstbezirke im Schwarzwald, von denen noch Starkholzverträge beliefert werden, der Einschlag von Schleifholz und die Aufarbeitung von Käferholz. Wann ein regulärer Nadelholzeinschlag wieder aufgenommen wird, wird im Wesentlichen an der Abflussgeschwindigkeit der derzeit bestehenden, überdurchschnittlich hohen Waldlager sowie an der Entwicklung des Käferholzaufkommens in den kommenden Monaten festgemacht.