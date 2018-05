Flachglasbranche hat erneutes Umsatzplus erreicht

Die deutschen Flachglashersteller haben 2017 einen Gesamtumsatz in Höhe von 2,585 Mrd € erwirtschaftet. Laut einer vom Bundesverband Flachglas in Auftrag gegebenen Studie entspricht dies einem Plus von rund 1 % gegenüber dem Vorjahr. Die Branche hat damit zum zweiten Mal in Folge ein leichtes Wachstum erzielt, nachdem der Umsatz 2016 erstmals nach mehreren rückläufigen Jahren wieder um 2,1 % gesteigert werden konnte.



Den positiven Trend führt der Verband auf die gute Fensternachfrage im Wohnungsneubau zurück. Trotz der positiven Geschäftsentwicklung hat sich die Zahl der Beschäftigten innerhalb der Flachglasbranche allerdings erneut leicht um 0,3 % auf 26.344 Mitarbeiter verringert.



Für den Bereich „Isolierglas" weist die Studie ein leichtes Absatzplus von 0,6 % auf 26,7 Mio m², eine weitgehend stabile Produktionsmenge von rund 29,7 Mio m² und ein Umsatzplus von 1,0 % auf 1,263 Mrd € aus. Das unterdurchschnittliche Wachstum des deutschen Isolierglasmarktes führt der Verband darauf zurück, dass zunehmend mehr komplette Fenster aus dem Ausland nach Deutschland importiert werden.



Der Absatz von „Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)" lag mit 17,6 Mio m² auf Vorjahresniveau. Die Produktion wurde um 1,4% auf 15,8 Mio m² ausgeweitet und der Umsatz hat sich mit rund 216 Mio € um rund 2,5 % erhöht. Beim „Verbund-Sicherheitsglas (VSG)" konnte das Absatzvolumen aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach einbruchhemmenden Fenstern dagegen um 4,3 % auf 16,5 Mio m² gesteigert werden. Die Produktionsmenge hat sich um 3,5 % auf 18,0 Mio m² erhöht und der Umsatz ist mit 232 Mio € um 5,3 % gestiegen.