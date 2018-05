Faunus konkretisiert Planungen für Trocknungszentrum

Die Vermögensverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft Faunus hat die im Februar bekannt gegeben Planungen für ein Schnittholz-Trocknungszentrum und ein Pelletwerk in Kroatien konkretisiert. Auf dem 6,5 ha großen und bereits im Oktober 2017 erworbenen Gelände in Mikleuš wird Faunus über das Tochterunternehmen auric energy ein Trocknungszentrum mit 20 Trockenkammern und einer Kapazität von 2.100 m³ errichten. Die ursprünglichen Planungen hatten eine Kapazität mit 1.500 m³ vorgesehen. Der Auftrag zur Lieferung der Trockenkammern und dazugehörigen Steuerungen wurde von auric energy Ende April an den serbischen Hersteller Nigos Elektronik, Niš, vergeben.



Die Auftragsvergabe für die für das Trocknungszentrum und das Pelletwerk benötigte Heizzentrale mit einer Leistung von voraussichtlich 6 MW soll in Kürze erfolgen. Auch sollen in Kürze zusätzlich zu den Trocken- auch noch Dämpfkammern in Auftrag gegeben werden. Dadurch soll das nach den ersten Plänen besonders auf die Trocknung von Eichenschnittholz der Stärke 50 mm+ ausgelegte Trocknungszentrum auch für die Trocknung von Schwarznuss und Buche ausgerüstet werden.