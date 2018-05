Erdmann erweitert Geschäftsführung von Mocopinus

Zum 1. Juni wird Eric Erdmann neben Ulrich Braig Geschäftsführer bei dem Hobelwarenproduzenten Mocopinus. Erdmann ist im Unternehmen derzeit als CMO Marketing/Vertrieb tätig, die Position hatte er Anfang 2016 übernommen.



Bereits 2006 hatte Erdmann seine Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Einzelhandel bei der damaligen Moco Holzwerke GmbH & Co. KG und von 2009 bis 2012 sein BA-Studium bei der Moco J.A. Molfenter GmbH & Co. KG absolviert. In den darauffolgenden Jahren war Erdmann unter anderem als Assistent im Vertrieb, als Produktmanager und ab Juli 2014 als Leiter Marketing & Produktmanagement bei der Scheuffele Holding GmbH & Co. KG und der Nachfolgegesellschaft Mocopinus tätig. Von 2014 bis 2016 war er zudem Dozent und Prüfer an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg.