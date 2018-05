Duratex baut Absatz und Umsatz im ersten Quartal aus

Der brasilianische Holzwerkstoffhersteller Duratex hat seinen Gesamtabsatz im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,5 % auf 600.697 m³ gesteigert. Wie im vierten Quartal konnte der Rückgang bei beschichteten Platten (-10,4 % auf 244.269 m³) durch höhere Lieferungen von Rohplatten (+13,7 % auf 356.428 m³) überkompensiert werden. Die durchschnittlichen Verkaufspreise lagen trotz der Verschiebungen im Produktmix hin zu Standardsortimenten mit 1.045,6 Real/m³ knapp über dem Vorjahreswert , was von Duratex unter anderem mit den umgesetzten Preisanhebungen begründet wurde.



Der Umsatz des Duratex-Geschäftsbereichs „Wood“ hat über die Mengen- und Preissteigerungen um 3,1 % auf 628,1 Mio Real zugelegt. Der Zuwachs wurde ausschließlich über das im Auslandsgeschäft erreichte Plus von 15,5 % auf 159,4 Mio Real erreicht. Dabei haben sich die Exporte aus Brasilien besser entwickelt als die inzwischen unter Duratex Colômbia firmierenden ehemaligen Tablemac-Aktivitäten in Kolumbien (+10,7 % auf 92,8 Mio Real). Der Inlandsumsatz ist mit 468,7 Mio US$ dagegen knapp unter dem Vorjahresniveau von 470,9 Mio US$ geblieben.