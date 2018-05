Drei Tarkett-Geschäftsbereiche müssen Minus ausweisen

Der Umsatz des französischen Bodenbelagskonzerns Tarkett hat im ersten Quartal aufgrund von ungünstigen Währungseffekten um 7,2 % auf 567,9 Mio € nachgegeben. Organisch lag der Umsatz des Unternehmens ungefähr auf dem Vorjahresniveau. Das bereinigte EBITDA hat sich um 42 % auf 29,8 Mio € verringert; die auf dieser Basis errechnete Marge hat auf 5,2 % nachgegeben. Für das schlechtere Ergebnis macht Tarkett neben den Währungseffekten unter anderem die gestiegenen Rohmaterialkosten sowie Absatzrückgänge in den Regionen EMEA und North America verantwortlich.



Im Bereich „EMEA“ hat Tarkett einen Umsatz von 228,3 Mio € erzielt, ein Minus von 6,2 %. Der Umsatz im Geschäftsbereich „North America“ hat um 14,1 % auf 163,5 Mio € nachgegeben. In dem Geschäftsbereich „CIS, APAC, Latin America" ist der Umsatz um 4,1 % auf 116,3 Mio € zurückgegangen. Der Geschäftsbereich „Sports“ hat im Berichtszeitraum als einziger ein Umsatzplus von 5,4 % auf 59,8 Mio € erwirtschaftet.



Angesichts der unerwartet schwachen Geschäftsentwicklung im ersten Quartal will Tarkett weitere Maßnahmen zur Kostensenkung umsetzen. Außerdem will das Unternehmen mit weiteren Preisanhebungen gegensteuern. In Nordamerika wurden die Preise mit Wirkung zum 1. Mai bereits um 5-7 % angehoben. Im nächsten Schritt sollen die Preise in Russland angepasst werden. An den Zielen des Ende Oktober 2016 vorgestellten Strategieplans bis 2020 hält das Unternehmen unterdessen weiterhin fest; der Plan sieht bis dahin unter anderem eine Umsatzsteigerung auf rund 3,5 Mrd € und eine Adjusted EBITDA-Marge von über 12 % vor.