Dänische TCM Group hat Umsatz um 3,5 % gesteigert

Der Umsatz des dänischen Küchenherstellers TCM Group hat sich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018 um 3,5 % auf 213,6 Mio dkr bzw. umgerechnet rund 27,7 Mio € erhöht. Bereinigt um die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geringere Anzahl an Produktionstagen und des Verkaufs des Svane-Küchenstudios in Lyngby im zweiten Quartal 2017 belief sich der Anstieg auf 10 %.



Der Hauptsabsatzmarkt des Unternehmens ist Dänemark. Im ersten Quartal wurde dort ein Umsatz von 190,3 Mio dkr erwirtschaftet und damit 5,8 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Außerhalb Dänemarks ist die TCM in Schweden, Norwegen, Island und den Faröer Inseln aktiv. Dort ist der Umsatz um 12,2 % auf 23,4 Mio dkr gesunken. Neben der geringeren Anzahl an Produktionstagen führt TCM das Minus im Ausland auf geringere Umsätze mit Küchen zurück, die unter Eigenmarken vertrieben werden.



Die Ergebniskennzahlen von TCM haben sich im Berichtszeitraum durchweg erhöht. So haben sich das bereinigte EBITA und das EBIT um 16,9 % auf 28,4 Mio dkr bzw. um 12,9 % auf 24,5 Mio dkr verbessert. Der Nettogewinn ist um 23,3 % auf 18,0 Mio dkr gestiegen.



Für das Gesamtjahr 2018 geht der Konzern weiterhin von einem Anstieg auf Umsatz- und Ergebnisseite aus. So erwartet TCM einen Umsatz in Höhe von 870-900 Mio dkr. Das entspräche einem Zuwachs von mindestens 6,4 %. Für das bereinigte EBITA und das EBIT wird eine Spanne von 130-140 Mio dkr bzw. 120-130 Mio dkr angegeben.