Coopmann ist gestern aus Forte-Vorstand ausgeschieden

Gert Coopmann ist mit Wirkung zum gestrigen Tag auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand des polnischen Kastenmöbelherstellers Forte ausgeschieden. Er war dort für die Ressorts Marketing, Vertrieb und Produktentwicklung zuständig und wird in Teilbereichen weiterhin beratend für das Unternehmen tätig sein. Die Position des Geschäftsführers der deutschen Forte-Vertriebsgesellschaft in Erkelenz wird er beibehalten.



Zu seinem Nachfolger im Vorstand der Forte-Muttergesellschaft wurde Andreas Disch ernannt. Zuletzt war Disch Director of International Sales bei dem in Schwäbisch Gmünd ansässigen Elektrowerkzeugehersteller C. & E. Fein. Zuvor war er unter anderem für den Düngemittelhersteller Compo sowie für den Gartengerätehersteller Husqvarna tätig.