Coillte konnte Holzwerkstoffabsatz 2017 um 8 % steigern

Der Geschäftsbereich „Medite Smartply“ der staatlichen irischen Forstbehörde Coillte Teoranta hat seinen MDF-Absatz im Geschäftsjahr 2017 um 3 % auf 429.000 m³ MDF gesteigert. Bei OSB hat sich das Liefervolumen nach der im April 2016 erfolgten Inbetriebnahme der neuen kontinuierlichen Produktionslinie noch stärker erhöht, konkrete Absatzzahlen wurden von Coillte aber nicht genannt. Der gesamte Holzwerkstoffabsatz lag um 8 % über dem Vorjahresniveau.



Die durchschnittlichen Absatzpreise von OSB konnten vor allem aufgrund eines gestiegenen Anteils höherwertiger Produkte um 1 % verbessert werden, die MDF-Preise lagen dagegen um 4 % unter dem Vorjahresniveau. Der Geschäftsbereich-Umsatz hat damit um 6 % auf 188,4 Mio € zugelegt. Überproportional gestiegen sind die MDF- und OSB-Umsätze in Irland (+9 % auf 34,1 Mio €) und der Absatzregion „Rest of the World“ (+7 % auf 44,7 Mio €). In Großbritannien hat unter anderem die aus Sicht des Unternehmens ungünstige Entwicklung des Wechselkurses zu einem geringeren Anstieg von 4 % auf 109,6 Mio € geführt.