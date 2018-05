Canfor investiert 40 Mio US$ in Sägewerks-Upgrade

Die kanadische Canfor wird insgesamt rund 40 Mio US$ in Modernisierungs- und Erweiterungsmaßnahmen im Sägewerk Camden/South Carolina investieren. Laut einem am 7. Mai 2018 veröffentlichten Blog erhält der Standort ein neues Hobelwerk, einen Durchlauftrockner sowie verschiedene Upgrades im Bereich der Einschnittlinie zur Erhöhung der Produktionskapazität. Mit den Maßnahmen soll Ende dieses Jahres begonnen werden, der Abschluss ist für Ende 2019 vorgesehen. Aktuell liegt die Kapazität des Southern Yellow Pine-Sägewerkes bei rund 225.000 m³/Jahr.